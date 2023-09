Polizei berichtet von Vergewaltigung – will aber nicht mehr sagen

In der Nacht zum Sonntag hatte ein Alarm den Gersthofer Stadtteil Hirblingen aufgeweckt. Nun gibt es eine knappe Aussage der Polizei, was passiert ist.

Das große Hilfskräfteaufkommen war im Gersthofer Stadtteil Hirblingen am vergangenen frühen Sonntagmorgen nicht zu überhören gewesen. Gegen 3.50 Uhr, so berichtet ein Anwohner, sei das Dorf durch die Feuerwehrsirene aufgeweckt worden. Nun teilt die Polizei nach anfänglicher Zurückhaltung mit, was passiert war.

So ist es zu dieser Zeit zu einem sexuellen Übergriff auf eine Jugendlich in der Georgenstraße gekommen, die auch angezeigt worden war. Zwei tatverdächtige Jugendliche wurden noch in der Nacht vorläufig festgenommen und schon am Sonntag jedoch wieder entlassen. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen. Weitere Auskünfte will sie aufgrund der laufenden Ermittlungen derzeit nicht machen. (jah)

