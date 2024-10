In Hirblingen findet wieder ein Töpfer-Markt statt. Und zwar am 2. November sowie vom 4. bis 9. November, jeweils von 13 bis 19 Uhr. Der Markt findet in der Mühlfeldstraße 12 bei der Töpferei Hartmann statt. Präsentiert wird eine kreative Ausstellung. Der Eintritt ist frei. (AZ)