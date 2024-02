Hirblingen

10:51 Uhr

Zwei Männer schlagen sich in Hirblingen - und treffen eine Frau

Zwei 28-jährige Männer geraten in der Nacht auf Sonntag vor der Gemeindehalle in Hirblingen in einen handfesten Streit. Dabei wird eine Bekannte an der Lippe getroffen.

In der Nacht auf Sonntag gerieten gegen 1.30 Uhr zwei 28-jährige Besucher einer Faschingsparty offenbar auf dem Vorplatz der Gemeindehalle in Hirblingen in Streit. Laut Polizeibericht kam es von der Seite des einen zu einer Beleidigung und Körperverletzung. Um sich zu verteidigen, holte der Angegriffene ebenfalls zum Schlag aus, traf allerdings dabei die in unmittelbarer Nähe stehende 24-jährige Bekannte. Diese wurde dabei leicht an der Lippe verletzt. Zur Klärung nahmen die hinzugerufenen Polizeistreifen den Sachverhalt auf. (dav) Lesen Sie dazu auch Westendorf 23-Jähriger verpasst einem 49-Jährigen einen Kopfstoß in Westendorf

Burgau 87-Jährige rammt in Burgau mehrere Autos

Themen folgen