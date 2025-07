Hitzeschutz: „Viele Leute verstehen das Problem nicht“

Die Zahl der Hitze-Toten steigt. Mit rund 8200 Menschen, die pro Jahr an den Folgen hoher Temperaturen sterben, liegt Deutschland im europäischen Vergleich auf Platz drei. Dr. Mona Claesson vom Gesundheitsamt des Landkreises Augsburg beschäftigt sich seit Längerem mit dem Thema. Sie sagt, Deutschland liege auch deshalb so weit vorne in der Statistik, weil hier vergleichsweise viele Menschen leben. Doch die Wetter-Prognosen für die kommenden Jahre beunruhigen sie. Ihre größte Sorge: Im Landkreis Augsburg könnte das Interesse an Hitzeschutz-Maßnahmen in der Bevölkerung trotz allem noch eher gering sein.

