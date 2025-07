25 Parzellen in den Krautgärten: Das müssen die Hobbygärtner beachten

Nachdem die Ernte im vergangenen Jahr den starken Regenfällen und dem Jahrhunderthochwasser zum Opfer gefallen ist, wachsen nun Salatpflanzen, Kohlköpfe, Kartoffeln, Zwiebeln, Gurken und Tomaten sowie allerlei Beerensträucher wieder in voller Pracht auf den Beeten der „Oberen Krautgärten“ in Zusmarshausen. Für die „Krautstrangen“ gelten bestimmte Bewirtschaftungsgrundsätze, da die Fläche als Grabeland ausgewiesen ist. Was es für die Pächterinnen und Pächter zu beachten gibt.

Dort muss auf Mineraldünger, flüssigen Mist und chemische Pflanzenschutzmittel verzichtet werden. Diesbezüglich kommen die regelmäßigen Überschwemmungen den Pächtern zugute, denn dadurch werden die Böden satt und reichhaltig. In der Regel bewirkt das leichte Hochwasser auch keine solchen Totalausfälle bei der Ernte, wie es 2024 der Fall war.

Kleingärten dienen als Erholungsraum und sollen auch Menschen den Anbau von Obst und Gemüse ermöglichen, die über keinen eigenen Garten verfügen, so Zusmarshausens Bürgermeister Bernhard Uhl, der auch Geschäftsführer des Landschaftspflegeverbandes ist. Er freut sich, dass der Landschaftspflegeverband auf der Fläche am Rande der Zusamaue in unmittelbarer Ortsnähe 25 Parzellen anbieten kann. „Die Parzellen sind gefragt und selten längere Zeit frei. Es ist ein kleiner, aber guter Beitrag für den Klima- und Umweltschutz. Der Wert der Selbstversorgung wird in unserer Gesellschaft immer mehr erkannt“, so Uhl.

Der Zusammenhalt der Pächtergemeinschaft untereinander, ihr fachlicher Austausch und die gegenseitige Hilfe und die guten Ratschläge machen die Nutzung der „Oberen Krautgärten“ für die Kleingärtner zu etwas ganz Besonderem. Vorsitzender des Landschaftspflegeverbandes, Landrat Martin Sailer, betont die Bedeutung von Schrebergärten: „Hier können Hobbygärtner und -gärtnerinnen nicht nur ganz bewusst erleben, wie artenreiche Flächen blühen, sondern auch Obst und Gemüse nachhaltig anbauen und damit einen wertvollen Beitrag zum Erhalt unserer heimischen Kulturlandschaft leisten.“ (AZ)