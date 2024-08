Hochwasser-Soforthilfen: Im Landkreis wurden 2,8 Millionen ausbezahlt

Die Folgen der Hochwasser-Katastrophe im Augsburger Land sind enorm. Direkt nach dem ersten Juni-Wochenende hatte Landrat Martin Sailer von einer Schadenssumme von bis zu 1,5 Milliarden Euro gesprochen. Diese Zahl sei bewusst hoch angesetzt gewesen, um wirklich alle Schäden abdecken zu können, so eine Sprecherin der Behörde. Ein Teil der Summe soll durch Soforthilfen bezahlt werden. Im Landkreis sind bereits 2,8 Millionen Euro an Unterstützung vom Freistaat an Betroffene ausgezahlt worden. Viele Millionen kamen auch von der Kartei der Not.

Bislang 1.275 Anträge auf Soforthilfen im Landkreis Augsburg

Bislang wurden im Landkreis 1.275 Anträge auf Soforthilfen vom Freistaat gestellt. Allein im vom Hochwasser besonders hart getroffenen Nordendorf waren es 284 Anträge. Aus dem ehemaligen Hochwassergebiet Dinkelscherben kamen bislang 261 Anträge, teilt das Landratsamt auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Soforthilfe gibt es unter anderem für Ölschäden an Gebäuden, aber auch bei Schäden am Hausrat. Insgesamt dürfte die ausgezahlte Summe noch steigen. Denn bis zum 31. August können weiter Anträge auf Soforthilfe gestellt werden.

So können Betroffene einen Antrag auf Hochwasser-Hilfe stellen

Betroffene Privathaushalte im Freistaat können dabei bis zu 5000 Euro pro Haushalt erhalten, bei Ölschäden an Gebäuden sogar bis zu 10.000 Euro je Wohngebäude. Die Höhe richtet sich im Einzelfall nach den konkret entstandenen Schäden. Wurde kein Versicherungsschutz abgeschlossen, beziehungsweise kein Nachweis über die fehlende Versicherbarkeit vorgelegt, beträgt die Soforthilfe nur bis zu 2500 Euro. Die Anträge müssen vollständig ausgefüllt beim Landratsamt Augsburg eingereicht werden. Für Unternehmen und Angehörige Freier Berufe werden ebenfalls Soforthilfen in Höhe von bis zu 200.000 Euro je Unternehmen gewährt. Für landwirtschaftliche Unternehmen (einschließlich Gartenbau) und den Fischereisektor werden Soforthilfen in Höhen von bis zu 50.000 Euro gewährt. Mehr Informationen zur Antragsstellung gibt es auf der Webseite des Landkreises.

Kartei der Not zahlt über 3,6 Millionen an Betroffene aus

Hilfe in Höhe von Millionen gab es für die Hochwasser-Betroffenen auch von der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung. „Wir haben bei 1427 Anträgen 1340 Soforthilfen leisten können, mit einem Gesamtvolumen über 3.656.125 Euro“, teilt Geschäftsführer Arnd Hansen mit. Das entspricht einer durchschnittlichen Hilfe pro Haushalt von mehr als 2700 Euro. Die ersten Hilfen wurden bereits in den ersten Tagen nach der Katastrophe ausgezahlt. „Die Dimension der Hilfeleistung kann durchaus historisch genannt werden. Die Kartei der Not hat in ihrer Geschichte noch nie so viele Anträge in so kurzer Zeit bewilligt, noch nie so viele Haushalte in so kurzer Zeit unterstützt und noch nie so viel Geld dafür eingesetzt“, berichtet Hansen. „Bei dem Ausmaß der Schäden ist das zwar in keiner Weise ausreichend für die Betroffenen, aber zumindest der Versuch, den Folgen dieser fürchterlichen Fluten etwas entgegenzustellen.“