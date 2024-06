Video aus der Luft: Siegertshofen bei Fischach im Landkreis Augsburg

Teile Schwabens stehen am ersten Juniwochenende unter Wasser. Unser Video zeigt mit Siegertshofen einen der Orte an der Schmutter, die vom Hochwasser besonders betroffen waren.

Land unter in Teilen Schwabens: Nachdem es ab Freitag ohne Unterbrechung geregnet hatte, traten am Samstag die ersten Flüsse in der Region über die Ufer. Besonders betroffen waren zunächst Orte im Landkreis Augsburg, die an der Schmutter liegen. Das Video von Christoph Pöpperl zeigt Luftaufnahmen aus dem Fischacher Ortsteil Siegertshofen.