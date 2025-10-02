Bürgerversammlung: In Hainhofen lastet die Hochwassergefahr seit Jahren auf den Bewohnern

Gegen Ende wird die Stimmung sogar richtig launig und es wird viel gelacht und gescherzt. Ungewöhnlich für eine Bürgerversammlung, wo normalerweise Kritik und politische Diskussionen den Ton beherrschen. Doch im vollen Saal in Hainhofen, wo sich rund 40 Bürgerinnen und Bürger aus dem Ort und aus Schlipsheim eingefunden hatten, gibt es nur wenig schwerwiegende Sorgen. Doch ein Thema ist allgegenwärtig und lastet schwer auf den Betroffenen: die immer wiederkehrenden Hochwasserkatastrophen.

