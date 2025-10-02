Icon Menü
Hochwassergefahr in Hainhofen: Bürger wünschen sich wirksame Lösungen

Hainhofen/Schlipsheim

Bürgerversammlung: In Hainhofen lastet die Hochwassergefahr seit Jahren auf den Bewohnern

Volles Haus bei der Bürgerversammlung für Hainhofen und Schlipsheim. Verkehrsthemen und der Hochwasserschutz sind die größten Sorgen der Anwohner.
Von Angela David
    • |
    • |
    • |
    Das Gebiet am Erpelweg an der Schmutter in Hainhofen ist immer wieder von Hochwasser betroffen.
    Das Gebiet am Erpelweg an der Schmutter in Hainhofen ist immer wieder von Hochwasser betroffen. Foto: Andreas Lode (Archivbild)

    Gegen Ende wird die Stimmung sogar richtig launig und es wird viel gelacht und gescherzt. Ungewöhnlich für eine Bürgerversammlung, wo normalerweise Kritik und politische Diskussionen den Ton beherrschen. Doch im vollen Saal in Hainhofen, wo sich rund 40 Bürgerinnen und Bürger aus dem Ort und aus Schlipsheim eingefunden hatten, gibt es nur wenig schwerwiegende Sorgen. Doch ein Thema ist allgegenwärtig und lastet schwer auf den Betroffenen: die immer wiederkehrenden Hochwasserkatastrophen.

