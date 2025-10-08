50 Gäste beim Stammtisch: Hochwasserschutz bleibt in Zusmarshausen ein topaktuelles Thema

Knapp 50 Gäste haben am aktuellen Hochwasserstammtisch in Zusmarshausen teilgenommen, um sich über aktuelle und geplante Schutzmaßnahmen auszutauschen. Eingeladen hatte Bürgermeister Bernhard Uhl nach einer Anregung aus dem Kreis der Betroffenen des Hochwassers vom Juni 2024. Vertreter eines Ingenieurbüros nahmen die Anliegen der Anwesenden auf, um die Informationen bei den laufenden Projekten zu berücksichtigen.

Als eines der zentralen Themen wurde ein kleiner Damm an der Zusam angesprochen, der als wichtiger Baustein für den Hochwasserschutz bei den Betroffenen eingestuft wird. Dazu liegt allerdings eine negative Aussage des Wasserwirtschaftsamts (WWA) vor. Auch an der Herrenroth besteht dringender Handlungsbedarf – der dortige Schutzdamm müsse baldmöglichst realisiert werden, berichtete ein Teilnehmer aus Altenmünster. Seit 2002 warten Betroffene in Gabelbach zudem auf einen verbesserten Hochwasserschutz. Ein Dammbau wurde abgelehnt, dafür prüft die Marktgemeinde innerörtliche Entlastungsmaßnahmen.

Die erhebliche Bedeutung des Waldes

Große Bedeutung für den Hochwasserschutz kommt auch dem Wald zu. „Der Wald hält Wasser zurück und ist deshalb für die Struktur des Waldes selbst, aber auch für die Sicherheit der Bevölkerung äußerst wichtig“, erklärte der neue Leiter des Frostbetriebs, Rainer Droste.

Um im Ernstfall handlungsfähig zu bleiben, sollten Betroffene haushalte Stromaggregate bereithalten und regelmäßig warten.

Außerdem wurde über die zentrale oder dezentrale Lagerung von Hochwasserschutzausrüstung diskutiert. Die Gemeinde hat zwischenzeitlich eine eigene Sandsachfüllmaschine angeschafft. Auch die Vorratshaltung an Sandsäcken wird künftig besser organisiert, inklusive einer wettergeschützten Überdachung.

Darüber hinaus sind eine Machbarkeitsstudie an der Zusam sowie ein umfassendes Sturzfluten-Risikomanagement in Auftrag geben. Im Rahmen dieser Untersuchungen werden die Abflüsse der Gewässer dritter Ordnung sowie kleinerer Zuläufe hydraulisch berechnet, um gezielte Maßnahmen zu entwickeln.

Die Marktgemeinde wird das Angebot einer Beratung durch das Wasserwirtschaftsamt im Rahmen des „Hochwasser-Checks“ der Bayerischen Staatsregierung wahrnehmen. Ein Termin soll zeitnah stattfinden.

Bürgermeister Bernhard Uhl betonte: „Wir nehmen die Sorgen und Anregungen sehr ernst. Hochwasserschutz kann nur wirksam sein, wenn wir als Gemeinde, Ingenieure, Fachbehörden und Bevölkerung an einem Strang ziehen. Unser Ziel ist es, nachhaltige und zugleich praktikable Lösungen zu schaffen.“

Der nächste Hochwasserstammtisch wird einberufen, sobald die Ergebnisse der Studien vorliegen. (AZ)

