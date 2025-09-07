Dieb stiehlt hochwertiges Fahrrad am Bahnhof

Einen Fahrraddiebstahl am Bahnhof Dinkelscherben meldet die Polizei Zusmarshausen. Demnach ist das hochwertige Fahrrad der Marke Cube in der Zeit zwischen Dienstag, 2. und Freitag, 5. September, gestohlen worden. Das Rad hat einen Wert von 5.500 Euro, so die Polizei. Der Besitzer hatte es mit einem Faltschloss beim Fahrradabstellplatz am Bahnhofsvorplatz abgesperrt. Zeugen sollen sich bei der Polizei Zusmarshausen unter Telefon 08291/18900 melden. (kar)

