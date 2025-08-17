Furchtbare Schmerzen im Unterleib: Dann ist Eile geboten

Der 14-jährige Tim K. hat ein Punktspiel in der C-Jugend seines Fußballvereins. In diesem Spiel will der Verteidiger zeigen, was er kann. Ein Angriff der gegnerischen Mannschaft in der 89. Minute soll das Unentschieden bringen, Tim stellt sich dem 15-Meter-Volley des Stürmers in den Weg. Der Ball trifft ihn im Unterleib und Schritt und er bleibt gekrümmt liegen. Einige Minuten später kann er wieder aufstehen und feiert mit seinem Team den Sieg. In der Nacht schläft er sehr unruhig. Er schwitzt, ihm ist übel. Besonders der Hoden schmerzt sehr, die Schmerzen „strahlen“ in den Oberschenkel und die Leiste aus. Er muss sich übergeben und weckt seine Eltern. Tims Vater wählt den Notruf - das ist genau das richtige.

Roman Prinz, Notfallsanitäter beim Bayerischen Roten Kreuz weiß, dass jetzt Eile geboten ist, um Tim die Schmerzen zu nehmen und Schlimmeres zu verhindern. „Eine schnelle und adäquate Schmerztherapie sowie ein zügiger und schonender Transport ins nächstgelegene Kinderkrankenhaus ist nötig, so Prinz. „Beim vorliegenden Fall gehen wir von einer Verletzung des Hodens aus, einer sogenannten Hodentorsion.“

Um langfristige Folgen zu vermeiden, ist eine schnelle Behandlung erforderlich

Man spricht von einer „Hodentorsion“, wenn sich der Hoden am Samenstrang verdreht und damit die Blutzirkulation unterbricht. Damit die Verdrehung keine Folgen hat, ist eine schnelle Behandlung notwendig. Aufgrund der Gefahr des Hodenverlustes durch den Sauerstoffmangel gilt die Hodentorsion als Notfall. Die operative Behandlung sollte so schnell als möglich erfolgen, denn ein nicht rückgängig zu machender Schaden kann je nach Grad der Drehung bereits nach sechs Stunden auftreten. Bei rund der Hälfte der Betroffenen tragen die Spermien langfristige Schäden davon, die Schwierigkeiten beim Kinderwunsch bedeuten können. Bei neuen Schmerzen sollte an eine Hodentorsion gedacht werden. Beim Abtasten sollte man auf Anzeichen wie Schwellung, Rötung, Hochstand oder Querlage des Hodens und Berührungsempfindlichkeit achten.

Auch beim Radfahren oder Trampolinspringen kann der Notfall eintreten

Übrigens, unter dem 20. Lebensjahr ist die Hodentorsion am weitesten verbreitet: Hier ist das Risiko besonders hoch. Besonders häufig zeigt sie sich vor dem zweiten Lebensjahr sowie zwischen 12 und 20 Jahren. Eine Drehbewegung oder ein Schlag ist oft die Ursache dafür, beispielsweise beim Radfahren, Trampolinspringen, Ballsport oder auch beim Sex. Eine Verdrehung des Hodens kann aber auch aus der Ruhe heraus, z.B. im Schlaf entstehen. (AZ)