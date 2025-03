Hohe Auszeichnung für Gudrun Krumschmidt von der Krebshilfe Meitingen-Wertingen

Gudrun Krumschmidt, Leiterin der Krebshilfe Meitingen-Wertingen, hat die Bayerische Staatsmedaille für Verdienste um Gesundheit, Pflege und Prävention bekommen. Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach überreichte ihr die Auszeichnung. Die Geehrte selbst sagt: „Die Ehrung gehört allen in der Selbsthilfegruppe. Ohne ihr Vertrauen und ihr großes Engagement, ging es gar nicht.“

Gerlach sagte, Krumschmidt engagiere sich auf herausragende Weise seit vielen Jahren in der Selbsthilfegruppe Meitingen/Wertingen der Bayerischen Krebsgesellschaft. „Vor 35 Jahren sind Sie selbst an Kehlkopfkrebs erkrankt und haben sich in dieser belastenden Zeit der Selbsthilfegruppe angeschlossen und dort Unterstützung gefunden“, sagte Gerlach. Inzwischen leitet Krumschmidt die Selbsthilfegruppe seit fast drei Jahrzehnten selbst. Ihr sei es eine Herzensangelegenheit, Menschen nach der Diagnose Krebs wieder Mut zu machen und ihnen dabei zu helfen, mehr Lebensfreude und Lebensqualität zurückzugewinnen. Aus der einen Gruppe der Ellgauerin sind inzwischen drei geworden. Ein Trend, der sich dem bayernweiten entgegenstellt. 250 Gruppen waren es, inzwischen sind es noch 145, erzählte Krumschmidt am Telefon. „Bei uns läuft es sehr gut. Ich kümmere mich um den medizinischen Teil, etwa um Fachreferenten, Anneliese Kraus macht das Kreative und Wolfgang Kraus das Praktische. Getränke besorgen, Stühle aufstellen. Dass es so gut funktioniert, dafür werden wir oft beneidet.“

„„Alle freuen sich immer so, sich zu sehen. Da gibt es eine Umarmung nach der anderen.“ Gudrun Krumschmidt, Leiterin der Krebshilfe Meitingen-Wertingen

Auch Ministerin Gerlach lobte, Krumschmidt habe mit ihrem Team ein vielfältiges Angebot für die Betroffenen geschaffen. Ganz besonders wichtig sei es ihr, Wissen zu vermitteln. Deshalb habe sie ein großes und wertvolles Netzwerk mit Ärzten und Referenten aufgebaut und selbst zahlreiche Fortbildungen absolviert, um sich fundierte Fachkenntnisse anzueignen. Ein Gruppenlogo mit dem Motto „Gemeinsam zurück vom Dunkel ins Licht“ dient als Zeichen der Verbundenheit untereinander. „Ich bin glücklich, mit dem, was wir haben“, sagte Krumschmidt, daher sei die Auszeichnung für alle. Trotz der teils schweren Erkrankungen würde bei den Treffen der Selbsthilfegruppe der Optimismus überwiegen. „Alle freuen sich immer so, sich zu sehen. Da gibt es eine Umarmung nach der anderen“, schwärmt Krumschmidt.

Die Geehrte hat sich selbst ein fundiertes Wissen angeeignet

Neben der Organisation von Gruppentreffen, Vorträgen und Ausflügen, liegt Krumschmidts Fokus auf der individuellen Betreuung und Unterstützung erkrankter Menschen. „So begleiten Sie Menschen mit Krebs vom Moment der Diagnose an über die Chemotherapie hinweg bis zur Nachsorge – und wenn es notwendig wird, auch bis in die letzte Stunde“, sagte die Gesundheitsministerin in ihrer Laudatio. „In all den Jahren Ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit stehen Sie den Betroffenen und ihren Angehörigen mit Wertschätzung und Rat zur Seite – und das weit über den Landkreis Augsburg hinaus. Ihre authentische, emotionale Herangehensweise und Ihre fachlichen Kompetenzen werden auch von ansässigen Ärzten sehr geschätzt.“ Auch die Geehrte selbst merkt, wie dankbar etwa die Kinder betroffener Menschen oft sind, wenn diese mit Krumschmidt eine neutrale Bezugsperson an der Seite haben. Dabei, so gibt diese selbst zu, neutral sei sie nie. Alle habe man „ruckzuck im Herzen“. Doch in schweren Zeiten zusammenzustehen, das sei eben die Herausforderung.

Gerlach schloss ihre Rede mit den Worten: „Ich danke Ihnen von Herzen für Ihr herausragendes Engagement. Sehr gerne verleihe ich Ihnen die Bayerische Staatsmedaille für Verdienste um Gesundheit, Pflege und Prävention.“ Krumschmidt denkt dankbar an den Ausflug nach München zurück. Auch ihre Kinder waren dabei. „Es war ein sehr schönes Erlebnis.“ (mit AZ)