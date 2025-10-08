Einbruch in Autohaus: Diebe stehlen teure Waren

Unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende zwischen Samstag, 14 Uhr und Sonntag, 15 Uhr, in ein Autohaus in der Flotowstraße in Gersthofen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, entwendeten die Unbekannten Waren im mittleren fünfstelligen Bereich. Der Sachschaden wird noch ermittelt. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen wegen Einbruchs übernommen. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen. (AZ)

Jana Tallevi Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86368 Gersthofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Autohaus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis