Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Hoher Schaden nach Einbruch in Autohaus in Gersthofen

Gersthofen

Einbruch in Autohaus: Diebe stehlen teure Waren

Die Polizei spricht von einem Schaden in einem mittleren fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen
Von Jana Tallevi
    • |
    • |
    • |
    Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nach einem Einbruch in ein Autohaus in Gersthofen. (Symbolbild)
    Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nach einem Einbruch in ein Autohaus in Gersthofen. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa

    Unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende zwischen Samstag, 14 Uhr und Sonntag, 15 Uhr, in ein Autohaus in der Flotowstraße in Gersthofen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, entwendeten die Unbekannten Waren im mittleren fünfstelligen Bereich. Der Sachschaden wird noch ermittelt. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen wegen Einbruchs übernommen. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden