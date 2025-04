Heckenschnitt entzündet sich im Kellerschacht in Fischacher Ortsteil

Am Samstagvormittag schnitt ein 59-Jähriger im Fischacher Ortsteil Itzlishofen Stämme einer trockenen Thuja-Hecke in seinem Garten. Die Abschnitte warf er in seinen Kellerschacht. Gegen 12.30 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Nachbar laut Polizeibericht eine Rauchentwicklung am Kellerschacht. Das trockene Holz hatte sich aus unbekannten Gründen entzündet und brannte. Die alarmierten Feuerwehren Fischach, Tronetshofen und Willmatshofen waren mit 56 Einsatzkräften vor Ort und löschten das Feuer. Es entstand weder ein Personen- noch ein Gebäudeschaden, jedoch ein Schaden am Inventar und durch den Rauch an den Wänden. Dieser wurde auf 5.000 Euro geschätzt. (dav)

Heckenschnitt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fischach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis