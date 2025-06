Bei strahlendem Sonnenschein Gottesdienst gefeiert

Viele Mitfeiernde kamen zum Patroziniums-Gottesdienst zu Ehren des heiligen Johannes des Täufers, des Patrons der Klosterkirche Holzen. Die feierliche Eucharistie fand in Konzelebration von Pfarrer Norman D´Souza, Kaplan Solomon Essiet und Kaplan Tony Thomas Kooliparambil statt. In den Fokus seiner Ansprache stellte Pfarrer Norman D´Souza, Leiter der Pfarreiengemeinschaft Nordendorf-Westendorf, den heiligen Johannes den Täufer. „Johannes der Täufer sprach in seiner Zeit aus Mut, nicht aus Hass, sondern aus Liebe und Überzeugung“. Diese Tatsache kostete ihn auch das Leben. Der Geistliche meinte auch, dass unsere heutige friedlose Zeit Menschen wie Johannes bräuchte, mutig, ohne Angst und als Vorbild, „denn die Nachfolge Jesu ist kein Spaziergang“. Musikalisch gestalteten Kantoren aus der Pfarreiengemeinschaft unter Leitung von Julia Schmid und die Musikkapelle aus Nordendorf unter der Regie von Andreas Thum den Patroziniums-Gottesdienst. Viele Ministranten aus den Pfarreien der Pfarreiengemeinschaft Nordendorf-Westendorf feierten die Eucharistie mit. Darunter auch Willi Welker aus Holzen mit fast 90 Jahren der dienstälteste Ministrant der Diözese und auch Ministrant Helmut, ebenfalls ein Mitbewohner Holzens. Am Ende des gut besuchten Gottesdienstes bedankte sich Pfarrer Norman D´Souza bei allen Beteiligten, den Organisatoren und den Mitfeiernden. Der „Johannimarkt“ ist weit über seine Grenzen hinaus ein bekannter Magnet, der viele Besucher anzieht. Seit vielen Jahren besteht die Möglichkeit, vor dem Bummel über den Jahrmarkt, die Eucharistie mitzufeiern.

