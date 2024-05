Holzen

vor 17 Min.

Bernhard Schmid will mit seiner Kunst berühren

Plus Im Kreuzgang von Kloster Holzen sind Skulpturen ausgestellt. Ein Blick auf die Werke aus Bäumen lohnt sich.

Von Steffi Brand

Wird Bernhard Schmid danach gefragt, was für ihn Kunst ist, klingt die Antwort darauf zunächst vielleicht etwas abstrakt: Kunst sei das „Berührtsein“, das „sich berühren lassen“, das, was jeder Betrachter mit einer Skulptur erlebt oder was das Werk innerlich zu bewegen vermag. Doch wer einen Blick auf die Werke von Bernhard Schmid wirft, die nach jahrelanger Pause nun wieder im Kreuzgang von Kloster Holzen zu erleben sind, der könnte sich genau darauf einlassen: Auf das „Berührtsein“ und das „sich berühren lassen“ und vielleicht auch auf das Berühren der Werke, die mit den Augen allein gar nicht zu begreifen sind.

Dass die Werke aus Holz, die den Kreuzgang von Kloster Holzen um Wärme und Emotionen bereichern, weit mehr mit dem Ort zu tun haben als dies auf den ersten Blick scheinen mag, erfahren all jene, die sich die Zeit nehmen die Geschichten hinter den Werken zu erfahren. Ausgestellt sind beispielsweise Werke wie der „Geflügelte Löwe“, der „Seelenvogel“ und die „Flügel im Leben“, die Bernhard Schmid aus einem alten Kirschbaum gefertigt hat, der ihn bei seinem ersten Besuch in Holzen in seinen Bann gezogen hat. Zur ersten Besprechung, zu der der Holzkünstler, der bereits im Alter von acht Jahren Krippenfiguren geschnitzt hat, mit reichlich Skepsis im Bauch fuhr, da er sich zunächst nicht vorstellen konnte, seine Werke in einem Hotel auszustellen, fuhr Bernhard Schmid vor über zehn Jahren. Auf dem Parkplatz sah er den soeben gefällten Kirschbaum, den er anschließend in seine Werkstatt transportierte, nachdem Bernhard Schmid, der eine Schreinerlehre absolviert hat, und Hoteldirektor Philipp Flamm sich darüber einig wurden, dass eine Ausstellung mit den Werken des Holzkünstlers perfekt nach Kloster Holzen passen würde.

