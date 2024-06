Holzen

vor 16 Min.

Eine willkommene Abwechslung nach dem schlimmen Hochwasser

Plus Der Johannimarkt in Kloster Holzen lockte wieder zahlreiche Menschen an. Die Erfahrungen mit der Flut waren das große Gesprächsthema.

Von Monika Matzner

Wenn der Johannimarkt ruft, herrscht in Kloster Holzen jedes Jahr aufs Neue vergnüglicher Ausnahmezustand. So lockte der Markt am Wochenende wieder viele Besucher aus Nah und Fern zum Flanieren und Bummeln entlang der Klosterstraßen.

Für die vom Schmutter-Hochwasserereignis gebeutelten Menschen der Umgebung waren die erholsamen Stunden heuer wahrscheinlich besonders wichtig und eine Gelegenheit, den Alltag und die Sorgen für eine Weile hinter sich zu lassen. Doch gänzlich konnte man die Katastrophe vor drei Wochen und ihre Folgen nicht ausblenden. Es war wohl das Geprächsthema Nr. eins, weil man einfach alle trifft – und freudvolle wie leidvolle Erfahrungen und Erlebnisse austauschte.

