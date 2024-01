Fast eine halbe Million Euro für die Förderstätte in Holzen

Im Kloster Holzen sollen weitere Förderplätze für Menschen mit Behinderung geschaffen werden.

Für die Errichtung einer Förderstätte am Standort Kloster Holzen erhält das Dominikus-Ringeisen-Werk Ursberg eine Förderung in Höhe von 457.500 Euro vom Freistaat Bayern. Diese Mitteilung machte Staatsministerin Ulrike Scharf dem CSU-Abgeordnetem Manuel Knoll, dem Berichterstatter für Familie, Arbeit und Soziales im Haushaltausschuss des Bayerischen Landtags. „Ich freue mich, dass mit dieser Förderung in Kloster Holzen weitere Förderplätze für Menschen mit Behinderung geschaffen werden können“, so Knoll.

Beschäftigung und Betreuung gehen zusammen

Die Förderstätten ermöglichen eine regelmäßige Beschäftigung und Betreuung, indem sie Menschen mit schwerer Behinderung fördern, für die ein Besuch in einer Werkstatt für behinderte Menschen nicht oder noch nicht möglich ist. Ziel ist es, Menschen mit Behinderung eine Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen und ihre Familien zu entlasten. (AZ)