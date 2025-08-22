Icon Menü
Holzen: Knips-Kiste erzielte 540 Euro für den guten Zweck

Holzen

Knips-Kiste erzielte 540 Euro für den guten Zweck

Die Spende ging an den Verein für ambulante Krankenpflege in Holzen.
    Lächeln für den guten Zweck (von links): Claudia Stettberger, Nicolas Wagner, Gerhard Schmid, Nicole Wagner, Andrea Meitinger, Michael Wagner, Dennis Stettberger, Markus Stettberger, Helmut Wech, Alois Hammerl, Ann-Katrin Hafner. Foto: Ann-Kathrin Wagner
    Lächeln für den guten Zweck (von links): Claudia Stettberger, Nicolas Wagner, Gerhard Schmid, Nicole Wagner, Andrea Meitinger, Michael Wagner, Dennis Stettberger, Markus Stettberger, Helmut Wech, Alois Hammerl, Ann-Katrin Hafner. Foto: Ann-Kathrin Wagner

    Beim diesjährigen Johannimarkt engagierte sich der Fotobox-Verleih Knips-Kiste mit tatkräftiger Unterstützung freiwilliger Helfer. Die Einnahmen kamen dem Verein für ambulante Krankenpflege Holzen und Umgebung zugute. Bei der Übergabe des 540-Euro-Spendenschecks waren Inhaber Michael Wagner und Vereinsvorstand Helmut Wech sowie Bürgermeister Markus Stettberger, Vereinsmitglieder und Fotobox-Helfer dabei. (AZ)

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

