Knips-Kiste erzielte 540 Euro für den guten Zweck

Beim diesjährigen Johannimarkt engagierte sich der Fotobox-Verleih Knips-Kiste mit tatkräftiger Unterstützung freiwilliger Helfer. Die Einnahmen kamen dem Verein für ambulante Krankenpflege Holzen und Umgebung zugute. Bei der Übergabe des 540-Euro-Spendenschecks waren Inhaber Michael Wagner und Vereinsvorstand Helmut Wech sowie Bürgermeister Markus Stettberger, Vereinsmitglieder und Fotobox-Helfer dabei. (AZ)

