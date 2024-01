Holzen

vor 32 Min.

Konzert in der Klosterkirche Holzen berührt das Publikum

Plus Die Stadtkapelle und der Chor der Sing- und Musikschule Gersthofen sind in Holzen gern gesehene Gäste. Was diesmal geboten war.

Von Peter Dumler

Zum fünften Mal gastierten die Stadtkapelle Gersthofen und der Chor der Sing- und Musikschule Gersthofen in der Klosterkirche Holzen und boten ein berührendes Kirchenkonzert. Trotz der kalten Außentemperaturen war die Kirche voll besetzt.

Der Vorsitzende der Stadtkapelle, Rainer Schaller, hatte die Moderation des abwechslungsreichen und besinnlichen Programms übernommen und erläuterte die Musikstücke. Mit festlichen Klängen aus dem 18. Jahrhundert, nämlich einem Prélude aus „Old English Tunes and Airs“ eröffnete die Stadtkapelle unter der Leitung ihres Dirigenten Gerhard Kratzer das Konzert. Nach den beruhigenden, fließenden Melodien im „Air“ dominierte in „Trumpet Voluntary“ wieder der strahlende Blechbläserklang. Mit einem gefühlvoll vorgetragenen Trompetensolo zog die Solistin Stefanie Holland die Zuhörer in ihren Bann: „Share my Yoke“ – Teile mein Joch, so der Titel der wunderbaren Ballade, deren Ursprung auf die Heilsarmee zurückgeht.

