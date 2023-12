Holzen

Zu wenig Personal: Heuer findet kein Weihnachtsmarkt in Holzen statt

Plus Der Advents- und Handwerkermarkt im Klosterhof Holzen gehörte zu den stimmungsvollsten im Landkreis. Heuer findet er aber nicht statt. Die Gründe werden nur knapp erläutert.

Wer für das Wochenende geplant hat, im Hof von Kloster Holzen einen Glühwein zu trinken, Bratwürste zu essen und Weihnachtsdeko zu kaufen, der muss sich etwas anderes ausdenken, denn: Der Holzener Advents- und Handwerksmarkt findet nicht statt. Am heutigen Samstag findet um 16 Uhr ein Kirchenkonzert des Vokalensembles Quintenzirkel statt, am Sonntag, 17. Dezember, gibt es ab 11 Uhr adventliche Bläsermusik von brasspur in der Klosterkirche zu hören. Die Vielzahl von Buden – im letzten Jahr waren es über 20 Stück – wird es heuer aber nicht mehr geben. Doch warum?

DRW konnte die Organisation nicht mehr stemmen

Hoteldirektor Philipp Flamm lässt auf Rückfrage unserer Redaktion ausrichten, dass man sich aus wirtschaftlichen Gründen und aufgrund der Personalsituation dagegen entschieden hat, den Weihnachtsmarkt zu veranstalten. Arnold Pfeiffer, der beim Dominikus-Ringeisen-Werk (DRW) für die Region Augsburg-Nord verantwortlich zeichnet, ergänzt, dass die Veranstaltung und Organisation eines Weihnachtsmarktes nicht zu den ureigentlichen Aufgaben des DRW gehöre, das für die Begleitung von Menschen mit Behinderung zuständig sei. In Anbetracht des Fachkräftemangels sei es nicht möglich gewesen, den Adventsmarkt unter den altbekannten Bedingungen zu stemmen.

