Handarbeit aus Inas Landküche: So wird jede Maultasche zum Einzelstück

Corina (Ina) Eschke stellt in Holzheim Maultaschen her. Für das klassische Fastengericht setzt sie auf Zutaten aus der Region - und verzichtet auf Aromen und Zusatzstoffe.

Die Arbeitswoche von Corina (Ina) Eschke, Chefin und Namensgeberin von Inas Landküche in Holzheim, beginnt mit viel Fahrerei. Ina Eschke besorgt den Großteil der Zutaten selbst, die sie für ihre Schwäbischen Maultaschen, ihre Maultaschenvariationen und die Suppeneinlagen braucht. Die Zutaten stammen, wenn sie denn verfügbar sind, aus der Region.