Bis zu 10.000 Euro Fördergeld für kleine Projekte im Holzwinkel

Wer eine vielversprechende Idee hat, kann im Raum Holzwinkel und Altenmünster mit Fördergeld rechnen. Welche Projekte infrage kommen und wie die Vergabe abläuft.

Wer eine zündende Idee hat, kann in der Region Holzwinkel und Altenmünster mit Unterstützung rechnen. Möglich macht das ein Förderprogramm, bei dem bis zu 10.000 Euro für Kleinprojekte locker gemacht werden.

So läuft das Förderprogramm in der Region Holzwinkel und Altenmünster

Das Regionalbudget ist ein etabliertes Förderprogramm des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (StMELF) im Rahmen der Integrierten Ländlichen Entwicklung in Bayern. In der Region Holzwinkel und Altenmünster konnten seit 2020 insgesamt so 35 Kleinprojekte gefördert werden. Bis zum 3. März können Interessierte erneut eine Förderung beantragen.

Kleinprojekte sind Projekte, deren Gesamtausgaben 20.000 EUR (netto) nicht übersteigen. Kleinprojekte mit einem Zuwendungsbedarf unter 500 EUR sind nicht förderfähig. Wichtig ist, dass die Umsetzung der Projekte in der Region Holzwinkel und Altenmünster stattfinden.

Diese Projekte bekamen bereits eine Förderung

Im vergangenen Jahr bekam etwa der Imkerverein aus Welden Geld für einen Bienenerlebnisgarten. Der Schützenverein 1869 und Volksbühne Welden e. V. setzte gleich zwei Projekte um und schuf mit der Aufwertung der Volksbühne die Voraussetzung für vielfältiges Leben auf der Bühne. Die Gemeinde Heretsried entwickelte als Informations- und Austauschplattform für Bürgerinnen und Bürger und Vereine eine kommunale App.

Alle Einzelheiten zum Programm finden Sie im Internet unter www.freiraum-zum-leben.de/regionalbudget. (AZ)