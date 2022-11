Geschenke für Senioren und Geflüchtete: Der Holzwinkel sucht das Christkind

Mit einer besonderen Aktion soll Menschen in der Region Holzwinkel und Altenmünster in der Weihnachtszeit eine Freude gemacht werden.

Mit der Aktion "Christkind gesucht" will das Entwicklungsforum Holzwinkel und Altenmünster die Gelegenheit bieten, Menschen in der Region eine kleine Freude zu machen. Die Geschenke gehen an Seniorinnen und Senioren der regionalen Seniorenheime und an Geflüchtete in der Umgebung.

Wie in den vergangenen Jahren arbeiten die Organisatoren mit dem Seniorenzentrum Vitalis St. Thekla Welden sowie Benefit Altenmünster zusammen. Wünsche können auch die Bewohnerinnen und Bewohner der Flüchtlingsunterkünfte in der Region angeben.

Wünsche hängen an den Bäumen in Adelsried und Welden

Wer mitmachen möchte, kann ab Montag zu den Öffnungszeiten in die Rathäuser Adelsried und Welden oder ab dem 1. Dezember in das Rathaus Altenmünster kommen. An den Weihnachtsbäumen finden Sie die Wunschkärtchen. Auf jeder Rückseite einer Karte steht ein Wunsch, ggf. mit Alter und Geschlecht des Wünschenden. Meist bezieht sich der Wunsch auf erschwingliche Dinge, bspw. Genussmittel wie Kaffee, Schokolade oder Spielsachen. Das Geschenk sollte nicht mehr als zehn Euro kosten. Die Päckchen sollten bis spätestens 12. Dezember in den Rathäusern Adelsried oder Welden abgegeben werden. (AZ)