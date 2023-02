Holzwinkel/Altenmünster

06:00 Uhr

Seniorenberatung im Holzwinkel: So funktioniert das Angebot

Plus Wie bekomme ich einen Platz in der Kurzzeitpflege? Wer hilft mir beim Badezimmerumbau? In der Region Holzwinkel und Altenmünster gibt es für diese und andere Fragen eine Anlaufstelle.

Von Philipp Kinne

Im Alter stellen sich neue Fragen. Wie kann ich mein Bad barrierefrei umbauen? Gibt es dafür Fördergelder? Kann mir jemand beim Ausfüllen von Anträgen helfen? Die Erfahrung zeigt, dass sich viele scheuen, "aufs Amt zu gehen" und nach Hilfe zu fragen. Oft sind alleine die Wege von der Heimatgemeinde nach Augsburg zu weit. Deshalb hat sich im Raum Holzwinkel und Altenmünster ein neues Angebot etabliert. Davon sollen nicht nur Seniorinnen und Senioren profitieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

