Startschuss für die Seniorenberatung im Holzwinkel im Mai

Die beteiligten Gemeinden müssen noch zustimmen, dann könnte es für die Senioren im Holzwinkel und in Altenmünster einfacher werden, Beratung zu bekommen.

Jetzt wird es ernst. Die Idee einer Anlaufstelle für Seniorinnen und Senioren im Raum Holzwinkel mit Altenmünster steht gerade noch einmal auf dem Prüfstand. Sollten die beteiligten Gemeinden in den kommenden Tagen und Wochen für dieses Projekt stimmen, kann es schon im Mai gestartet werden.

Die Senioren wird es freuen. Sie und ihre Angehörigen erhalten dann eine neue Beratungsstelle ganz in der Nähe ihres Wohnortes. Niederschwellig soll das Angebot sein, wie es damals in der Ausschreibung hieß. Das Entwicklungsforum Holzwinkel hatte sich im Namen der Region im vergangenen Sommer für das Projekt beworben. Mit der Anlaufstelle will das Landratsamt ein dezentrales Beratungsangebot im Landkreis testen. Im Gegenzug ist ein jährlicher Tätigkeitsbericht erforderlich.

Es geht darum, neutrale Beratung anzubieten, und eng mit regionalen Anbietern, der Seniorenberatung und der Fachstelle für pflegende Angehörige sowie Seniorinnen und Senioren zusammenarbeiten. Im November des vergangenen Jahres hatte die Region Holzwinkel mit Altenmünster als einer von sechs Bewerbern den Zuschlag erhalten. Auch Langerringen und der Verbund Meitingen-Biberbach-VG Nordendorf werden das dreijährige Pilotprojekt nun starten.

Wer Hilfe braucht, ruft im heimischen Rathaus an

Im Bereich Holzwinkel ist geplant, den Hauptsitz der Anlaufstelle in Altenmünster einzurichten. Die Gespräche sollen jedoch bei den Beratenden daheim oder in barrierefreien Räumen in jeder Gemeinde erfolgen. Um eine professionelle und qualitativ hochwertige Beratung anzubieten, wird das Entwicklungsforum mit den beiden Senioreneinrichtungen Benevit in Altenmünster und dem Vitalis Seniorenzentrum St. Thekla in Welden zusammenarbeiten. Beide Einrichtungen stellen jeweils einen Fachmitarbeitenden ab. Den ersten Kontakt können die Hilfesuchenden in ihrem heimischen Rathaus aufnehmen. Hier wird der Anruf an die Anlaufstelle vermittelt. Träger ist das Entwicklungsforum Holzwinkel.

Diesen Plänen müssen die Gemeinderäte in Adelsried, Altenmünster, Bonstetten, Emersacker und Heretsried jetzt noch zustimmen. Die Weldener Kommunalpolitiker haben sich bereits dafür ausgesprochen. Im Mai beginnt dann die dreijährige Pilotphase. Das Wochenkontingent beträgt insgesamt 15 Stunden für die beiden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Dabei werden 80 Prozent der Personalkosten vom Landkreis gefördert. Die übrigen Personalkosten sowie Sachkosten übernimmt das Entwicklungsforum und legt diese auf die beteiligten Gemeinden um. (AZ)

Weitere Informationen in Kürze auch unter https://freiraum-zum-leben.de/unterstutzung-fur-senioren.html.