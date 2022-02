Überraschendes Aus: Warum der Holzwinkel nun doch kein Freibad bekommt

Der Traum eines neuen Freibads im Holzwinkel ist überraschend geplatzt. Dabei wurde seit Jahren an dem Millionenprojekt geplant. Das sind die Hintergründe für das Aus.

Nach mehr als sieben Jahren Planung ist das Projekt endgültig gescheitert. Ein Naturfreibad im Holzwinkel hätte im Sommer Tausende Badegäste anlocken sollen. Doch die müssen für eine Abkühlung im Wasser nun weiter lange fahren. Grund für das Aus des Projekts ist eine Entscheidung des Marktrats Welden. Dabei stand die bei der jüngsten Sitzung eigentlich gar nicht auf der Tagesordnung.

Hintergrund: Eigentlich wollte der Weldener Marktrat über den Kauf des Grundstücks abstimmen, auf dem das Naturfreibad gebaut werden sollte. Über Grundstückskäufe wird grundsätzlich hinter verschlossenen Türen abgestimmt. Doch so weit kam es bei der Sitzung in Welden erst gar nicht, erzählt Bürgermeister Stefan Scheider. Während der Debatte kam es offenbar zum Streit unter den Markträten. Letztlich musste abgestimmt werden, ob die Gemeinde überhaupt noch hinter einem Naturfreibad steht. Mit sieben zu acht Stimmen votierte das Gremium in einem Grundsatzbeschluss gegen das Freibad. Damit sind die Pläne Geschichte.

Holzwinkel: Kosten gelten als Knackpunkt für das Freibad

In der Debatte sprachen sich einige Markträte gegen das Projekt aus, erzählt Bürgermeister Scheider. Besonders die Kosten seien der Knackpunkt gewesen. Dass die Entscheidung aus Welden das Aus für das gesamte Projekt bedeutet, bedauert Bürgermeister Stefan Scheider. Er hatte sich in der Vergangenheit immer wieder für ein Naturfreibad ausgesprochen. Scheider: "Das wäre ein bayernweit einmaliges Projekt geworden." Doch er müsse die Entscheidung seines Marktrats akzeptieren. "Ein solches Projekt lässt sich nur mit einer eindeutigen Mehrheit umsetzen", meint Weldens Bürgermeister Scheider. Ohne die wäre das Projekt vermutlich ohnehin irgendwann gescheitert.

Das meint auch Altenmünsters Bürgermeister Florian Mair. Er bedauert die Entscheidung aus Welden. Aber: "Aktuell können wir das Projekt nicht weiterverfolgen", sagt Mair. Amtskollege Anton Gleich aus Bonstetten sagt: "Das Freibad wäre immer eine Gemeinschaftsleistung gewesen." Er sieht ebenso wie Heretsrieds Bürgermeister Heinrich Jäckle aktuell keine Zukunft für das Bad. Jäckle: "Es ist schade, weil viel Arbeit umsonst war." Vor etwa sieben Jahren kam die Idee erstmals auf. 2019 wurden konkrete Pläne vorgestellt. Es wurden Planer beauftragt und viele Gespräche geführt. Einen herben Rückschlag gab es bereits 2020.

Auch in Adelsried stimmte der Gemeinderat gegen ein Bad

Damals sprach sich die Gemeinde Adelsried gegen das Bad aus. Denn ursprünglich galt eine Wiese bei Adelsried als favorisierter Standort. Doch der Gemeinderat fürchtete, dass das Bad am Ende mehr kostet als ausgemacht. Besonders mögliche Betriebskosten seien nicht abzusehen, hieß es damals. Heute sagt Adelsrieds Bürgermeister Sebastian Bernhard: "Vieles war nicht zu Ende gedacht." Besonders die Frage, welche Gemeinden am Ende wie viel zahlen müssen und wer für die laufenden Kosten aufkommt. Bernhard: "Es gab einfach zu viele unsichere Faktoren."

Lesen Sie dazu auch

Nach der Entscheidung aus Adelsried einigten sich die übrigen Gemeinden auf einen anderen Standort. Nun sollte das Freibad südlich von Welden, am Weldenbahnradweg, entstehen. Die Eigentümer des Grundstücks hätten sich bereits zum Verkauf bereit erklärt, sagt Weldens Bürgermeister Stefan Scheider. Doch welchen Anteil seine Gemeinde an den Gesamtkosten hätte tragen müssen, war bis zuletzt unklar.

Hohe Fördergelder aus dem Landtag erwartet

Bis zu 2000 Besucher sollten in dem Naturfreibad im Sommer täglich baden können. Ein Schwimmbereich, ein Kinderplanschbecken und ein Sprungturm waren geplant. Fest stand, dass das nur mit einer Menge Fördergeldern geht. Und für die hatten sich mehrere Landtagspolitiker aus dem Augsburger Land starkgemacht. Einer von Ihnen war der CSU-Abgeordnete Georg Winter. Er sagt: "Schade, dass das Projekt nicht umgesetzt werden kann." Der Freistaat wollte 64 Prozent der Kosten übernehmen. Darüber hinaus sollten 500.000 Euro aus der Fraktions-Initiative von Freien Wählern und CSU fließen.

Fabian Mehring, Parlamentarischer Geschäftsführer der Freien Wähler im Landtag, hatte sich ebenso dafür eingesetzt. "Am Ende des Tages hätte es eine Millionenförderung gegeben", sagt er. Mehring akzeptiere die Entscheidung aus Welden. Allerdings: "Klar ist, dass das Geld nicht gespart wurde, sondern anderswo ausgegeben wird. Irgendwo anders in Bayern wird man sich über die Zurückhaltung des Holzwinkels freuen."