Holzwinkel/Altenmünster

vor 16 Min.

Was im Holzwinkel für junge Leute getan werden soll

In der Region Holzwinkel und Altenmünster wird gerade viel über Jugendarbeit diskutiert.

Plus Das Entwicklungsforum Holzwinkel und Altenmünster will ein Projekt für Jugendliche auf den Weg bringen. Auch der Kreisjugendring ist beteiligt. So sehen die Pläne aus.

Von Katja Röderer

Junge Leute schlagen beim Feiern gern mal über die Stränge. Wenn die Party aber mit einem Polizeieinsatz und Krankenhausaufenthalten zu Ende geht, wie vor Kurzem in Adelsried geschehen, ist Schluss mit lustig. Was kann man tun für die jungen Leute auf dem Land? Darüber wird im Moment in der Region Holzwinkel und Altenmünster viel diskutiert. Könnte ein gemeindeübergreifendes Kinder- und Jugendprojekt hilfreich sein?

