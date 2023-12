Wer Fördergeld für Projekte im Holzwinkel will, muss schnell sein

In der Region Holzwinkel und Altenmünster läuft momentan ein Förderprogramm für Kleinprojekte. Wer einen Antrag stellen möchte, sollte sich beeilen.

Das „Regionalbudget“ ist ein etabliertes Förderprogramm des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten In der Region Holzwinkel und Altenmünster konnten dadurch insgesamt 50 Kleinprojekte gefördert werden.

Geld für Kleinprojekte im Holzwinkel und Altenmünster

Mit Bezuschussung in Höhe von 86.000 Euro wurden somit Projekte in einer Gesamtsumme von 150.000 Euro unterstützt. Zu den Antragsstellern zählten Vereine und Kommunen. So gab es etwa Projekte zur Digitalisierung im Schießsport (Schützenverein Emersacker) oder eine dokumentarische Ausstellung der Historie der Dorfmitte Lauterbrunns.

Für Projekte, die im Jahr 2024 realisiert werden sollen, müssen die entsprechenden Anträge bis Dienstag, 12. Dezember, gestellt werden. Vor der Abgabe einer Projektidee kann man sich im Vorfeld zu einer Beratung an das Entwicklungsforum Holzwinkel und Altenmünster wenden. Entweder per Telefon unter 08293 / 69921 oder per Email an entwicklungsforum-hummel@vg-welden.de. Weitere Informationen sowie die Unterlagen zur Antragstellung finden Sie unter www.freiraum-zum-leben.de/regionalbudget.html. (AZ)