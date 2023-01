Wer hat Ideen für den Holzwinkel und Altenmünster?

Das Entwicklungsforum Holzwinkel und Altenmünster will ein neues Konzept für die Region erarbeiten. Bürgerinnen und Bürger können sich daran beteiligen.

Für die Region Holzwinkel und Altenmünster sind neue Ideen gefragt. Zusammen mit Engagierten, Interessierten, Kooperationspartnern und Gemeinderäten wird ein neues, interkommunales Entwicklungskonzept aufgestellt. Es stellt den "Fahrplan" für die gemeinsame Arbeit der Gemeinden im Entwicklungsforum Holzwinkel und Altenmünster für die kommenden Jahre dar. Wer möchte, kann sich daran beteiligen.

Wer möchte, kann sich am Konzept beteiligen

Das bisherige Konzept wurde im März 2014 fertiggestellt und wird seitdem durch den Verein "Entwicklungsforum Holzwinkel und Altenmünster e.V." im Auftrag der Gemeinden umgesetzt. An diesen Erfolg will man nun anknüpfen und die Arbeit der nächsten Jahre in neue Bahnen lenken. Bis zum Sommer 2023 erarbeitet die Region ein neues Entwicklungskonzept. Interessierte aus allen Gemeinden sind eingeladen, daran mitzuarbeiten. Die Workshops finden in verschiedenen Örtlichkeiten statt. Dabei geht es um folgende Themen:

Donnerstag, 26. Januar, ab 15 Uhr: Familien- und seniorengerechte Kommunalentwicklung . Bürgersaal Emersacker , Im Schloß 1, Emersacker .

. Bürgersaal , Im Schloß 1, . Donnerstag, 26. Januar, ab 19.30 Uhr: Klima, Biodiversität und Flächenmanagement . Bürgerhaus Hegnenbach, St.-Georg-Straße 28, Altenmünster .

. Bürgerhaus Hegnenbach, St.-Georg-Straße 28, . Donnerstag, 2. Februar, ab 19.30 Uhr: Kultur und kulturelles Erbe . Bürgersaal Adelsried , Dillinger Straße 2, Adelsried .

. Bürgersaal , 2, . Dienstag, 7. Februar, ab 19.30 Uhr: Nahversorgung und Handel. Markttreff Welden, Marktplatz 1, Welden.

Bei Fragen steht Regionalmanagerin Simone Hummel zur Verfügung. Entweder per E-Mail an entwicklungsforum-hummel@vg-welden.de oder telefonisch unter der Nummer 08293/69921. (AZ)