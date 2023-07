Wie Bürger die Region Holzwinkel und Altenmünster mitgestalten können

Sechs Gemeinden wollen ihre Region zusammen voranbringen. Bürgerinnen und Bürger haben nun die Möglichkeit sich dabei aktiv einzubringen. Dafür ist eine Veranstaltung geplant.

Im Juli 2023 wird das neue Entwicklungskonzept (ILEK) für die Region Holzwinkel und Altenmünster fertiggestellt. Es stellt die Grundlage der interkommunalen Zusammenarbeit der sechs Gemeinden Adelsried, Altenmünster, Bonstetten, Emersacker, Heretsried und Markt Welden für die kommenden sieben Jahre dar. Im Kern geht es dabei um die Frage: Wie können die Gemeinden im Holzwinkel und Altenmünster ihre Orte voranbringen?

Was sich Bürgerinnen und Bürger wünschen

Um Anwtorten darauf zu finden, gab es bereits eine gemeinsame Sitzung aller sechs Gemeinderäte und Vertretern vom Amt für ländliche Entwicklung (ALE) Schwaben sowie dem Kommunal- und Regionalentwicklungsbüro neuland+. Die Themen dieser Veranstaltung fokussierten sich auf die Ergebnisse der Bürgerworkshops. Die wesentlichen Ergebnisse waren: Das Thema Energie lag hoch im Kurs, gefolgt von der Innenentwicklung, Bauhof und Kooperation Abwasser. Bei der sozialen Dorfentwicklung waren die Punkte auf Informationssystem (GemeinschaftsApp), Nachbarschaftshilfe und Familienbildung etwa gleichmäßig verteilt. Handlungsfelder sahen die Gemeinderäte beim Thema Ausflugsziele.

Bürgerforum für die Region Holzwinkel und Altenmünster

Nun soll der Erstellungsprozess und das neue Entwicklungskonzept an die Bürgerinnen und Bürger der Region Holzwinkel und Altenmünster getragen werden. Dazu gibt es ein öffentliches Bürgerforum am Mittwoch, 19. Juli, ab 19 Uhr im Gemeinschaftshaus Hennhofen, Thomasweg 9, 86450 Altenmünster, Ortsteil Hennhofen. Dabei sollen die Zukunftsziele und der neue Fahrplan der interkommunalen Zusammenarbeit vorgestellt werden. Außerdem erfahren Interessierte, welche Mitmachmöglichkeiten sich in Zukunft bieten. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.freiraum-zum-leben.de/ilek.