Endgültiges Aus: Es kommt kein neues Freibad im Holzwinkel

Seit Jahren wird an einem neuen Freibad im Holzwinkel geplant. Jetzt ist das Projekt gescheitert. Was hinter dem Aus steckt.

Es wird kein neues Naturfreibad im Holzwinkel geben. Obwohl daran schon seit Jahren geplant wird, ist das Projekt nun endgültig gescheitert, teilen die Verantwortlichen mit. Vor wenigen Tagen hatte sich der Gemeinderat Welden in nicht öffentlicher Sitzung gegen das geplante Freibad ausgesprochen. Diese Entscheidung sei das finale Aus für das Naturfreibad, heißt es in einer Mitteilung des Entwicklungsforums Holzwinkel und Altenmünster. Was ist passiert?

Die Entscheidung kommt überraschend, hatte sich aber abgezeichnet. Erstmals öffentlich vorgestellt wurden die Pläne für ein neues Freibad in der Region 2019. Damals wurde über zwei mögliche Standorte diskutiert. Einen bei Adelsried und einen bei Altenmünster. Weil ein Freibad teuer ist, sollten sich alle Holzwinkelgemeinden und Altenmünster beteiligen. Zunächst galt eine Wiese bei Adelsried als favorisierter Standort.

Entscheidung in Welden lässt Projekt Freibad scheitern

Um dort ein Freibad bauen zu können, sollte eine Menge Fördergeld fließen. Entsprechende Mittel hatten CSU und Freie Wähler aus der Fraktionsreserve im Landtag auf den Weg gebracht. Alles in allem gingen die Planer von etwa 4,2 Millionen Euro aus. Von Fördergeldern von bis zu 60 Prozent war die Rede. Damit dieses Geld fließen kann, sollten alle beteiligten Gemeinden einen gemeinsamen Beschluss fassen. Doch schon 2020 scheiterten diese Pläne erstmals. Damals stimmte Adelsried - als letzte der beteiligten Kommunen - dagegen. Der Grund: Der Gemeinderat fürchtete, dass das Bad am Ende mehr kostet als ausgemacht. Besonders mögliche Betriebskosten seien nicht abzusehen, hieß es damals.

Grundlage für Zusammenarbeit ist nicht mehr gegeben

Daraufhin einigten sich die übrigen Gemeinden auf einen anderen Standort. Nun sollte das Freibad südlich von Welden, am Weldenbahnradweg, entstehen. Wie jetzt bekannt wird, hatte sich die Gemeinde Welden bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats hinter verschlossenen Türen mit dem Projekt beschäftigt. In nicht öffentlicher Sitzung befasste sich das Gremium mit der Frage des Grunderwerbs, heißt es in einer Mitteilung des Entwicklungsforums, welches das Projekt koordinierte. "Dieser Sachverhalt wurde sehr kontrovers diskutiert", heißt es in der Mitteilung.

Offenbar entbrannte ein Streit, der auf Wunsch eines Marktgemeinderats in einer ganz grundsätzlichen Entscheidung gipfelte. Der in der Mitteilung nicht namentlich genannte Marktrat führte eine Abstimmung herbei, ob Welden das Projekt Freibad überhaupt noch weiter verfolgen möchte. Die Abstimmung bedeutete das Aus für das Freibad. "Die Beschlussfassung ergab ein sehr knappes und zugleich negatives Ergebnis", heißt es in der Mitteilung des Entwicklungsforums.

Lesen Sie dazu auch

Pläne für Naturfreibad im Holzwinkel fallen ins Wasser

Durch die Entscheidung aus Welden sei die Grundlage für die Zusammenarbeit der Gemeinden nicht mehr gegeben, teilt das Entwicklungsforum mit. Um ein Naturfreibad zu bauen, müssten aber alle Kommunen an einem Strang ziehen. Die Entscheidung sei bedauerlich "jedoch als demokratische Entscheidung gewählter politischer Entscheidungsträger zu respektieren".

Bis zu 2000 Besucher sollten in dem Naturfreibad im Sommer täglich baden können. Ein Schwimmbereich, ein Kinderplanschbecken und ein Sprungturm waren geplant. Ein Aufbereitungsbecken, ein Kiosk, Umkleiden und Duschen. In aufwendigen Modellen wurden sehr konkrete Pläne erstellt. Ob die irgendwann an anderer Stelle noch gebraucht werden können, wird sich zeigen.