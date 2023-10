Tag der Ausbildung im Holzwinkel: Spannende Einblicke in die Berufswelt

Wer auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz ist, findet beim Tag der Ausbildung im Holzwinkel viele interessierte Arbeitgeber. Bis zum 10. November können sich Jugendliche noch anmelden.

Azubis werden in vielen Branchen händeringend gesucht. Wer noch auf der Suche nach einer Ausbildung ist, der könnte beim tag der Ausbildung im Holzwinkel fündig werden. Am 22. November findet der Aktionstag mit vielen Betrieben aus der Region statt.

Schirmherr ist Landrat Martin Sailer ( CSU). Er sagt: „Mit dem Projekt haben die Azubis von morgen die Möglichkeit, bei einer Tour drei Unternehmen zu besuchen und die Betriebe und Ausbildungsberufe hautnah kennenzulernen – von Betonieren oder Sägen über das Bemalen einer Leinwand bis hin zur Verarztung von Wunden bieten 37 regionale Unternehmen Einblicke in 42 verschiedene Ausbildungsberufe."

Anmeldeschluss ist der 10. November

Bis zum 10. November können sich Jugendliche noch für den Aktionstag anmelden und an einer von 24 Touren teilnehmen. Auf Tour 17 können Interessierte beispielsweise in eine Ausbildung als Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik oder als technischer Produktdesigner reinschnuppern. Auf Tour 20 und 13 sehen die Schüler:innen den Berufsalltag eines Anlagenmechanikers für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik sowie den eines Schreiners und Tischlers. Doch mehr Interesse an Autos? Auf Tour 23 und 24 können sich Jugendliche über Ausbildungen als Kfz-Mechaniker und als Metallbauer, Fachrichtung Nutzfahrzeuge informieren. Eine Übersicht zu allen Routen, den teilnehmenden Betrieben, der Anmeldung sowie den Shuttle-Bussen sind unter www.freiraum-zum-leben.de/tag-der-ausbildung.html zu finden. (AZ)