Holzwinkel und Altenmünster

vor 33 Min.

Der "FC Frührente" bleibt Titelverteidiger beim Völkerballturnier im Holzwinkel

Geschicklichkeit und Wendigkeit waren gefragt beim interkommunalen Völkerball-Turnier in Welden.

Plus Nach 25 Völkerball-Spielen in der Weldener Sporthalle stand der Sieger fest. Altenmünster nimmt den Wanderpokal wieder mit. Doch das war an diesem Tag nicht das Wichtigste.

Von Josef Thiergärtner

Dass auch eine nicht gerade weit verbreitete Sportart wie Völkerball immer noch begeistern kann, zeigte sich kürzlich beim „Holzwinkel & Altenmünster Völkerball-Cup“, den Jan Markus und der Jugendrat Altenmünster organisiert hatten. Rund 70 Jugendliche kämpften in der Schulturnhalle in Welden um den Wanderpokal beim zweiten großen interkommunalen Völkerball-Turnier in der Region. Ziel dabei ist aber nicht nur die sportliche Höchstleistung, sondern auch die Jugendgruppen der einzelnen Gemeinden zusammenzubringen und den Austausch zu fördern.

Bei den 25 hitzigen und schnellen Spielen von je fünf Minuten Spielzeit mussten die Organisatoren und Schiedsrichter Jan Markus, zuständig für die interkommunale mobile Kinder- und Jugendarbeit (Imokja) in Adelsried, Altenmünster, Bonstetten und Welden sowie Clemens Kraus, Vorsitzender des Jugendrats Altenmünster, schnelle Reaktionen beweisen und auch ab und an die Gemüter bremsen.

