Jan Markus ist das neue Gesicht der Jugendarbeit im Holzwinkel

Plus Die Interkommunale mobile Kinder- und Jugendarbeit Imokja startet durch. Jan Markus wird ihr ab sofort in mehreren Gemeinden Leben einhauchen.

Wächst die Jugend auf dem Land behüteter auf? Nein, ist Jan Markus überzeugt. Auch auf dem Land hätten Kinder und Jugendliche mit Problemen zu kämpfen. Da geht es ihnen nicht anders als den jungen Leuten in der Stadt. Jan Markus könnte daran jetzt aber etwas ändern. Der 26-Jährige hat im Holzwinkel und Altenmünster gerade die Interkommunale Mobile Kinder- und Jugendarbeit (Imokja) in die Hand genommen.