Noch 4000 Euro übrig: Projekte zur Förderung gesucht

In der Region Holzwinkel und Altenmünster werden kreative Köpfe gesucht. Wer eine zündende Idee hat, darf mit Fördergeld rechnen.

Das „Regionalbudget“ ist ein etabliertes Förderprogramm. Durch das Geld werden Kleinprojekte gefördert. Im Raum Holzwinkel und Altenmünster ist noch Budget übrig. Wer dabei sein möchte, sollte sich beeilen. Denn für das Jahr 2023 konnten bereits 13 Kleinprojekte bewilligt werden. Während der aktuellen Prüfung der Anträge aus dem vierten Aufruf ist klar: Es sind noch wenige Fördermittel für einen weiteren, letzten Aufruf vorhanden.

Kreative Köpfe aus dem Holzwinkel und Altenmünster gesucht

Die Verwaltungsgemeinschaft Welden öffnet deswegen einen fünften Aufruf. Bis zum 11. Juli besteht die Möglichkeit, spannende Projekte für die Region Holzwinkel und Altenmünster zu beantragen. Sie haben bereits eine Projektidee für das Regionalbudget? Dann wenden Sie sich zu einer Beratung im Vorfeld bitte an das Entwicklungsforum Holzwinkel und Altenmünster e. V. unter 08293/69921 oder per E-Mail an entwicklungsforum-projektassistenz@vg-welden.de. (AZ)