16-jähriges Mädchen von Kradfahrer zu Fall gebracht und verletzt

Als eine 16-Jährige am Freitag gegen 14.20 Uhr bei Bieselbach die Staatsstraße 2510 überquerte, wurde sie schwer verletzt. Laut Polizeibericht übersah sie, vermutlich weil sie ihre Aufmerksamkeit auf ihr Handy gerichtet hatte, einen 60 Jahre alten Leichtkraftradfahrer, der aus Richtung Zusmarshausen kam. Dieser erfasste die Fußgängerin am Rücken an ihrem Rucksack, wodurch sie zu Fall kam und sich vermutlich eine Unterschenkelfraktur zuzog. Der Kleinkraftradfahrer stürzte ebenfalls, blieb aber nach polizeilichen Erkenntnissen unverletzt. Das Mädchen wurde zur weiteren Behandlung in die Uniklinik Augsburg gebracht. Am Kraftrad entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. (dav)

Angela David