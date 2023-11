5,7 Millionen Euro für das neue Rathaus in Horgau

Plus Der Plan für das neue Rathaus steht. Die Kosten ließen manch einen im Gemeinderat jedoch zweifeln.

Das Horgauer Rathaus soll durch einen Neubau ersetzt werden. Der Gemeinderat hatte im September 2021 mehrheitlich mit zwei Gegenstimmen einer Machbarkeitsstudie zugestimmt. Funktional und repräsentativ soll das neue Horgauer Rathaus am Schwedenweg 11 sein. Bereits hinter verschlossenen Türen hatte das Kommunalunternehmen Horgau, das eigens zu diesem Zweck gegründet wurde, die weiteren Schritte für das neue Rathaus beschlossen.

Jetzt wurde das weitere Vorgehen vom Gemeinderat mit einem öffentlichen Beschluss mit zwölf zu drei Stimmen bestätigt. Aufgrund der hohen Investitionssumme von 5,7 Millionen Euro, die einige Bedenken bei den Gemeinderatsmitgliedern ausgelöst hatte, wird jetzt eine möglichst genaue Wirtschaftsplanung für die nächsten Jahre erstellt.