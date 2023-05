51-Jährige kracht in Horgau gegen ein geparktes Auto

Am helllichten Tag fährt eine 51-Jährige in Horgau gegen ein ordnungsgemäß geparktes Auto. Bei der Unfallaufnahme zeigt sie sich verwirrt und der Grund dafür wird schnell klar.

Gegen ein ordnungsgemäß geparktes Auto ist am Mittwoch in Horgau eine 51-jährige Autofahrerin gekracht. Die Frau war um 15.40 in einer Ortsstraße unterwegs.

Bei der Unfallaufnahme zeigte sich die 51-Jährige laut Polizei recht verwirrt. Der Grund dafür wurde schnell klar: Ein Alkoholtest ergab den Wert von 2,2 Promille. Ihr Führerschein wurde daraufhin sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt. Die Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs folgt. (thia)