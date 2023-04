57-Jähriger kommt bei Horgau von der Straße ab

Ein Autofahrer gerät in Horgau kurz nach Einmündung nach Schäfstoß ins Bankett. Dort touchiert er einen Leitpfosten..

Gerade noch glimpflich ist ein Unfall am Samstag in Horgau ausgegangen. Ein 57-Jähriger war 12 Uhr auf der Staatstraße in Richtung Biburg unterwegs. Kurz nach der Einmündung nach Schäfstoß kam er Mann aus Unachtsamkeit von der Straße ab und geriet nach rechts ins Bankett.

Dort touchierte er laut Polizei zwar einen Verkehrsleitpfosten, bekam seinen Wagen aber schnell wieder unter Kontrolle. Der Pfosten blieb unversehrt stehen, die rechte Fahrzeugseite allerdings wurde leicht beschädigt. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Der Mann blieb bei dem Unfall unverletzt. (thia)