62-Jähriger in Horgau will trotz 1,1 Promille nichts getrunken haben

Die Polizei bemerkt bei einer Fahrzeugkontrolle in Horgau starken Alkoholgeruch. Der Fahrer beteuert vergeblich seine Unschuld.

All seine Beteuerungen haben ihm nicht geholfen. Ein 62-Jähriger ist am gestrigen Montagabend in Horgau in eine Kontrolle der Polizei geraten. Dabei bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch.

Die Polizei stoppte den 62-Jährigen gegen 22 Uhr in der Hauptstraße in Horgau und stellten sofort starken Alkoholgeruch fest, der aus dem Fahrzeug drang. Der Fahrer behauptete jedoch, keinen Alkohol getrunken zu haben. Ein durchgeführter Alkotest widerlegte aber seine Behauptung. Der Mann hatte einen Alkoholwert von rund 1,1 Promille. Bei ihm wurden eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt. (thia)