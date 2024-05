80-Jährige aus Horgau fällt Trickbetrügern zum Opfer

Trickbetrüger geben vor, dass die Tochter der Frau einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hat. Daraufhin übergibt die 80-Jährige den Betrügern Geld.

Zum Opfer eine Betrügermasche wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag eine 80-jährige Frau aus Horgau. Die Betrüger täuschten vor, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Damit die Tochter nicht ins Gefängnis muss, sei eine Kaution in Höhe von 78.000 Euro zu hinterlegen. Da die 80-Jährige nicht so viel zu Hause hatte, bot sie den Betrügern eine wertvolle Münzsammlung an. Die Sammlung, die einen Wert im niedrigen fünfstelligen Bereich hat, übergab sie den Betrügern dann laut Polizei am Dienstag gegen 00.30 Uhr vor ihrem Haus. Die Polizei Zusmarshausen bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise. (AZ)