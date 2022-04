Badeenten schwimmen in Horgau wieder um die Wette

Lange mussten sich Fans des Badeenten-Rennens an der Roth gedulden. Nun startet der Wettbewerb wieder. Wer mitmachen möchte, kann sich jetzt eine Rennente kaufen.

Das kleine Flüsschen Roth wird erneut zum Mittelpunkt eines spannenden Rennens. Nach langer Corona-Pause findet dort wieder das traditionelle Badeenten-Rennen statt. Dann wird die Roth abermals zur Rennstrecke.

Veranstaltet wird das Enten-Rennen von der Spielvereinigung Auerbach/Streitheim. Der Verein lädt Groß und Klein zum 6. Badeenten-Rennen am Freitag, 13. Mai, um 18 Uhr ein. Wer mitmachen möchte, muss vorher eine Rennente kaufen. Die gibt es ab sofort zum Preis von vier Euro bei den Abteilungsleitern, Jugendleitern und Vorstandsmitgliedern des Vereins. Der Erlös soll der Jugendarbeit zukommen.

Außerdem sind öffentliche Verkaufsstellen bei Ludwig Furnier in Streitheim, Johann Kohler in Auerbach und Organisatorin Elke Geiger in Horgauergreut, Sandfeld 12, eingerichtet. Auf die Besitzer der schnellsten Badeenten warten nach dem Rennen viele Sachpreise bei der Siegerehrung bei der Rothbrücke am Brachflecken.

Zuletzt fand das Badeenten-Rennen vor der Pandemie statt. Damals machten 572 Enten das etwa 450 Meter lange Teilstück der Roth zur Rennstrecke. Rund 1000 Zuschauer feuerten die Rennenten an. Um jedem Besitzer einer Ente die gleiche Chance zu geben, waren diese speziellen Rennenten an der Unterseite, wo auch die Startnummer vermerkt war, mit einem Gewicht ausgestattet, um das Umkippen zu verhindern. Die schnellste Ente legte die Strecke in 25 Minuten zurück, während die letzten eine knappe Stunde unterwegs waren. (AZ, koh)