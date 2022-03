Straße zu eng für zwei Laster - Unfall in Auerbach

Die Streitheimer Straße im Horgauer Ortsteil Auerbach ist offenbar zu eng für zwei entgegenkommende Lastwagen. Das hat Folgen.

Zu einem Unfall zwischen zwei Lastwagen ist es am Dienstag gegen 10 Uhr auf der Streitheimer Straße in Auerbach gekommen. Der Grund: Offenbar ist die Straße zu eng für zwei entgegenkommende LKW, teilt die Polizei mit. Als sich die beiden Fahrzeuge in einer Kurve begegneten, kracht es jedenfalls. Obwohl beide Fahrzeugführer, ein 62-jähriger und ein 32-jähriger Mann, nach eigener Angabe möglichst weit rechts fuhren, streiften sich die Fahrzeuge.

Beide Lastwagen wurden leicht beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 700 Euro. (kinp)