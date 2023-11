Unbekannte zerstechen zwei Autoreifen in Auerbach

Ein Schaden von etwa 200 Euro ist einer Frau in Auerbach entstanden. Zwei Reifen ihres Autos wurden in der Nacht zum Freitag beschädigt.

Der vordere und der hintere linke Reifen an ihrem Wagen sind zerstochen worden. Eine Frau aus Horgau-Auerbach hat deshalb jetzt Anzeige bei der Polizei erstattet. Die Frau hatte ihren Wagen in der Nacht zum Freitag zwischen 21.50 Uhr und 9.30 Uhr in der Auerstraße in Auerbach abgestellt. In dieser Zeit haben Unbekannte die Reifen zerstochen, wie die Polizei berichtet. Der Schaden beträgt etwa 200 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegen. (AZ)