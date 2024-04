Unbekannter stiehlt Bargeld aus Hofladen in Auerbach

Ein Unbekannter entwendet in Auerbach Bargeld aus der Geldkassette eines Selbstbedienungsladens. Die Polizei Zusmarshausen bittet um Hinweise.

In der Nacht von Sonntag auf Montag brach ein unbekannter Täter oder eine Täterin in einem landwirtschaftlichen Verkaufshäuschen in der Streitheimer Straße 3 in Horgau die Geldkassette auf und entwendete das Bargeld. Der Sach- und Beuteschaden an dem Hofladen mit Selbstbedienung beträgt laut Polizei etwa 350 Euro. Die Polizei Zusmarshausen bittet Zeuginnen und Zeugen telefonisch um Hinweise unter 08291 18900. (AZ)