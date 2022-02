Aufregung um Waldarbeiten: Wird das Gelände der Gedenkstelle beschädigt?

Plus Eine Besucherin des Gedenkorts zum ehemaligen KZ-Außenlager wirft Waldarbeitern vor, das Gelände in Horgau beschädigt zu haben. Das sagt der Forstbetriebsleiter.

Auf dem Gelände des Gedenkorts Blechschmiede Horgau, einem ehemaligen Außenlager des KZ-Dachau, wurden Waldarbeiten durchgeführt. Die sorgen nun für Aufregung. Denn eine Besucherin hatte den Eindruck, dass das Gelände durch die Arbeiten beschädigt wurde. Tatsächlich wurde mindestens ein Schild an dem Gedenkort umgebogen, der Boden zerfurcht, etliche Bäume gefällt. Langfristige Folgen soll die Waldarbeit aber nicht haben, versichert der zuständige Forstbetrieb.