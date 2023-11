Ausnahmesportler setzen Glanzlichter bei diesjähriger Sportlerehrung

132 Sportlerinnen und Sportler werden in Horgau ausgezeichnet - unter ihnen der Triathlet Lucas Stahl und der Leichtathlet Tobias Stiastny. Auch ein junges Geschwisterpaar ist dabei.

Im vergangenen Jahr wurde die Gemeinde Horgau als Kommune mit der „höchsten Zufriedenheit und Wohnqualität im Landkreis Augsburg“ ausgezeichnet. Nach der diesjährigen Sportlerehrung kann die Gemeinde nun auch mit Fug und Recht behaupten, eine der sportlichsten Gemeinde zu sein. 132 Sportlerinnen und Sportler wurden ausgezeichnet, unter ihnen ein amtierender Weltmeister und ein deutscher Meister.

Die zehnjährige Magdalena glänzte mit ihren Auftritten

Die beiden Ausnahmesportler setzten die Glanzlichter bei der gut gelungenen Veranstaltung: Lucas Stahl als Triathlet bei Europa- und Weltmeisterschaften erfolgreich, unter anderem auch mit Starts beim Ironman auf Hawaii, und der Leichtathlet Tobias Stiastny mit einem deutschen Titelgewinn und weiteren Podestplätzen bei überregionalen Meisterschaften. Nicht minder erfolgreich: Robert Haugg vom Para-Air-Club, der mit seinem Gleitschirm Dritter bei der deutschen Meisterschaft mit einem Flug über 433 Kilometer in rund 10 Stunden und in maximal 4132 Meter Höhe wurde.

Und auch das Geschwisterpaar Anna und Magdalena Wiedemann konnte aus den Händen von Bürgermeister Thomas Hafner in ihren zwei unterschiedlichen Sportarten hohe Auszeichnungen entgegennehmen. Während die 15-jährige Anna als Leichtathletin mit Spitzenplätzen bei schwäbischen und bayerischen Titelkämpfen im Hammerwurf glänzte, startet ihre jüngere zehnjährige Schwester in der Rhythmischen Sportgymnastik und belegte den zweiten Platz in ihrer Altersklasse im Bayernpokal. Wie graziös diese Sportart ist, zeigte Magdalena in der Pause mit ihren von den rund 300 Besuchern umjubelten Auftritten.

68 junge Fußballer wurden geehrt

Während auf einer Leinwand die Bilder der Geehrten zu sehen waren, wurden auf der Bühne der Rothtalhalle Sportler aus unterschiedlichsten Sportarten ausgezeichnet, darunter als stärkste Gruppe mit 68 Geehrten die Fußballer, gefolgt von Sportlern aus Leichtathletik, Tennis, Schützen, Tischtennis, Triathlon, Gleitschirmfliegen und der Sportgymnastik. Umrahmt wurde die von Annelies Lang organisierte Veranstaltung von der Rockband der Sing- und Musikschule Zusmarshausen-Horgau, die genau den Geschmack des jugendlichen Publikums traf.

Geehrt wurden unter anderem: