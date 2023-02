Horgau

Autofahrer bleibt in Horgau 0,02 Promille unter kritischer Grenze

Mit 0,48 Promille schrammt ein Autofahrer in Horgau denkbar knapp an einem Fahrverbot vorbei. Vor einer Woche gab es einen ähnlichen Fall in Welden.

Nachdem vor einer Woche ein 25-jähriger Autofahrer nur denkbar knapp einem Fahrverbot entgangen ist, hat es ihm nun ein 57-Jähriger in Horgau gleichgetan. Der Mann war am Sonntagmorgen gegen 10.15 Uhr in eine Verkehrskontrolle geraten und hatte ebenfalls deutlichen Alkoholgeruch. Der Alkomat zeigte einen Wert von 0,48 Promille und lag somit ebenfalls so wie bei dem jungen Mann in Welden um 0,02 Promille unter der kritischen Grenze. Aufgrund des knappen Wertes wurde mit ihm nach kurzer Wartezeit noch ein zweiter Alkotest durchgeführt. Dieser ergab, dass sich der Alkoholwert bereits abbaute. Von einer Weiterfahrt wurde dem 57-Jährigen dennoch abgeraten. Er zeigte sich einsichtig und befolgte den Rat der Polizisten. (thia)

