Autofahrer streift in Horgau einen Linienbus und fährt davon

Ein Linienbus wird in Horgau von einem Autofahrer beschädigt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Ein Autofahrer hat in Horgau im Bereich der Greuter Straße auf Höhe der Einmündung Grottenberg einen Linienbus gestreift und beschädigt. Der Mann fuhr danach einfach weiter.

Passiert ist der Unfall bereits am Freitag, 11. März, wie die Polizei jetzt mitteilt. Der Autofahrer wollte gegen 7.40 Uhr offenbar an dem Linienbus mit Krumbacher Kennzeichen vorbei in die Straße Grottenberg fahren. Dabei streifte er den Bus, beschädigte eine Seitenmarkierungsleuchte und zerkratzte den Lack. Der Schaden am Bus beträgt rund 300 Euro. Die Polizeiinspektion Zusmarshausen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08291/1890-0. (thia)